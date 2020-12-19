У Києві загорілася декорація в момент відкриття головної ялинки. Фото і відео

Під час запалення головної ялинки країни на Софійській площі у Києві 19 грудня трапилася невелика пожежа – через феєрверки загорілися декорації біля святкового дерева.

На щастя, займання швидко ліквідували. Інцидент не спричинив серйозних наслідків, хоча трохи налякав глядачів, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінці).

Зазначається, що під час відкриття новорічної ялинки раптово почалися феєрверки. Іскри від них розліталися просто над головами людей, які які прийшли на захід. У результаті вони стали свідками й пожежі.

У Києві після запалення ялинки загорілася новорічна прикраса

Загорівся, зокрема, декоративний бант, який висів на металевій конструкції з боку Софійського собору.

Займання загасили вогнегасником із найближчого до місця інциденту будиночка, де продавали глінтвейн.

Невелика пожежа на Софійській площі

Займання виникло прямо над головами гостей заходу

Невелика пожежа біля новорічної ялинки в Києві

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