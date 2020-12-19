У Києві загорілася декорація в момент відкриття головної ялинки. Фото і відео
Під час запалення головної ялинки країни на Софійській площі у Києві 19 грудня трапилася невелика пожежа – через феєрверки загорілися декорації біля святкового дерева.
На щастя, займання швидко ліквідували. Інцидент не спричинив серйозних наслідків, хоча трохи налякав глядачів, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінці).
Зазначається, що під час відкриття новорічної ялинки раптово почалися феєрверки. Іскри від них розліталися просто над головами людей, які які прийшли на захід. У результаті вони стали свідками й пожежі.
Загорівся, зокрема, декоративний бант, який висів на металевій конструкції з боку Софійського собору.
Займання загасили вогнегасником із найближчого до місця інциденту будиночка, де продавали глінтвейн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у суботу, 19 грудня, в Києві запалили головну новорічну ялинку України.
Сотні людей зібралися на Софійській площі, щоб подивитися, як засяє святкове дерево. Попри карантинні обмеження для масових заходів, багато прийшли без масок і не дотримувалися дистанції.