У Києві загорілася декорація в момент відкриття головної ялинки. Фото і відео

Під час запалення головної ялинки країни на Софійській площі у Києві 19 грудня трапилася невелика пожежа – через феєрверки загорілися декорації біля святкового дерева.

На щастя, займання швидко ліквідували. Інцидент не спричинив серйозних наслідків, хоча трохи налякав глядачів, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінці).

Зазначається, що під час відкриття новорічної ялинки раптово почалися феєрверки. Іскри від них розліталися просто над головами людей, які які прийшли на захід. У результаті вони стали свідками й пожежі.

Загорівся, зокрема, декоративний бант, який висів на металевій конструкції з боку Софійського собору.

Займання загасили вогнегасником із найближчого до місця інциденту будиночка, де продавали глінтвейн.

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