У Києві загадково зникла неповнолітня

У Києві розшукують зниклу Вікторію Кулик, 2001 року народження.

В останній раз дівчина виходила на зв'язок близько 13:45 4 червня. Вікторія повідомила рідним, що знаходиться в районі КПІ і збирається їхати до тітки в Пущу-Водицю. Після цього зв'язок із нею пропав, повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook.

Відзначається, що зріст Вікторії Кулик становить 160 сантиметрів, у неї середня статура і довге темне волосся.

Facebook "Київ Оперативний"

У разі виявлення зниклої або інформації про неї ― зверніться на лінію "102".

Як писав OBOZREVATEL , в Києві зник 9-річний Михайло Бубнов.