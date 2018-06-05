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У Києві загадково зникла неповнолітня

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У Києві розшукують зниклу Вікторію Кулик, 2001 року народження.

В останній раз дівчина виходила на зв'язок близько 13:45 4 червня. Вікторія повідомила рідним, що знаходиться в районі КПІ і збирається їхати до тітки в Пущу-Водицю. Після цього зв'язок із нею пропав, повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook.

Відзначається, що зріст Вікторії Кулик становить 160 сантиметрів, у неї середня статура і довге темне волосся.

Facebook "Київ Оперативний"

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У разі виявлення зниклої або інформації про неї ― зверніться на лінію "102".

Як писав OBOZREVATEL , в Києві зник 9-річний Михайло Бубнов.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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