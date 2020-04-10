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11 квітня • оновлено в 07:26
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У Києві зафіксували стрибок викиду шкідливих речовин у повітрі: названі небезпечні місця

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У Києві за минулий тиждень зафіксували зростання вмісту в повітрі шкідливих речовин: формальдегіду, діоксиду азоту та сірчистого ангідриду.

При цьому рівень оксиду вуглецю і завислих речовин не змінився. Про це "Інтерфаксу-Україна" повідомили в управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Екологія в Києві

Екологія в Києві

Дані спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського показали такі місця, де з 31 березня по 6 квітня були зафіксовані порушення:

  • В 2,1-2,7 раза перевищені норми діоксиду сірки на Бессарабській і Деміївській площах, проспекті Перемоги (біля метро Святошин), вулицях Семена Скляренка та Олександра Довженка.

  • В 4,9-5,6 разів були перевищені норми вмісту діоксиду азоту на пр. Перемоги, вулицях інженера Бородіна, Скляренка, Бессарабській і Деміївській площах.

  • В 3,2-3,9 рази перевищені норми вмісту діоксиду азоту на вул. Каунаська й Оболонському проспекті.

  • В 3,0-3,1 раза перевищено формальдегід на пр.Перемоги, Бессарабській пл., вул. Скляренка, бульварі Вацлава Гавела.

  • В 1,1-2,9 раза перевищено рівень формальдегіду на всіх постах міста.

  • В 2,4-2,9 раза перевищені норми вмісту діоксиду азоту на всіх інших постах міста, крім пр.Науки, де перевищень не спостерігалося.

У КМДА зазначили, що накопиченню шкідливих домішок у повітрі посприяли масові пожежі, які трапилися в області. Також погодні умови перешкоджали перемішуванню атмосферних шарів повітря і допомагали накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Боярці Київської області сталася пожежа на електропідстанції, через що в частині міста зникло світло.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
погода пожежа Екологія
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
это после Тани чернобыкбезяиц
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а шотам на козьем болоте
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