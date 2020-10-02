У Києві зафіксували стрибок COVID-19: за добу заразилися майже 450 осіб

Карина Бондаренко Життя столиці 09:20, 2.10.2020 Оновлено: 09:27, 2.10.2020

За минулу добу, 1 жовтня, коронавірусом в Києві заразилися 447 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 149 нових заражених. Всього в столиці інфіковані вже 23 602 особи, в області – 9428 заражених.

Померла від COVID-19 в Києві всього 401 особа (+10 за добу), вилікувалися 7253 пацієнти (+312). Продовжують боротися з вірусом 15 948 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок п'ятниці, 2 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 217 661 випадків коронавірусної інфекції. З них 4633 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.

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