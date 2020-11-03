У Києві зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 09:19, 3.11.2020 Оновлено: 09:27, 3.11.2020

За минулу добу, 2 листопада, коронавірусом в Києві заразилися 789 осіб, що стало рекордом з початку епідемії. У Київській області зафіксували 360 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 39 534 осіб, в області – 17 535 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 799 осіб (+12 за добу), вилікувалися 13 153 пацієнтів (+229). Продовжують боротися з вірусом 25 582 інфікованих.

Щоденний приріст хворих в Києві.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко спрогнозував важку зиму в Україні через динаміку захворюваності на COVID-19.

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