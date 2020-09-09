За минулу добу, 8 вересня, в Києві коронавірусом (COVID-19) заразилися 310 осіб. Днем раніше було зафіксовано 235 нових випадків. Всього в столиці захворіла 15 821 особа.

Про це говорять дані РНБО. У Київській області за добу було виявлено 89 нових випадків інфікування, всього – 6459.

Також у Києві від ускладнень, спричинених вірусом, померли 4 пацієнти (всього 250). Побороли хворобу – 84 (всього 4910). В області зафіксували 5 нових летальних випадків (всього 122), одужали – 78 (4313).

У Києві зафіксували понад 300 нових заражених на COVID-19: свіжа статистика РНБО

У Києві зафіксували понад 300 нових заражених на COVID-19: свіжа статистика РНБО

У Києві зафіксували понад 300 нових заражених на COVID-19: свіжа статистика РНБО

Зазначимо, що станом на ранок середи, 9 вересня, в Україні офіційно підтверджено 143 030 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 551 – виявлено за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп "Європейської солідарності" Ірина Геращанко розповіла, що більш ніж сотня працівників КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" не отримала страховку після зараження COVID-19.

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