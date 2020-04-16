У Києві зафіксували небезпечні речовини в повітрі: закликають закрити вікна

Дарина Дурова Життя столиці 22:26, 16.04.2020 Оновлено: 22:30, 16.04.2020

У Києві в четвер, 16 квітня, зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна й не виходити на вулицю.

Про це повідомила пресслужба КМДА. Уточнюється, що причинами забрудненого повітря є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.

Ілюстрація. Забруднення повітря в Києві
itc.ua
Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Новина доповнюється...

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Українські аптеки заполонили експрестести на COVID-19: чому це – гроші на вітер

Мінус один ПТРК: потужний удар ЗСУ по терористах потрапив на відео

Зеленський зібрався на Закарпаття: терміново почали наводити "марафет". Фото

"Зачиняють ворота в небо": мережу зворушили фото медиків із епіцентру COVID-19 в Україні

В Карпатах почали будувати казкове містечко "Гобітхіл"