У Києві зафіксували найспекотнішу ніч за 140 років

Яра Дорош Життя столиці 15:43, 6.07.2020 Оновлено: 15:43, 6.07.2020

Ніч на 5 липня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років.

Про це написала пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на своєму сайті. Загалом у столиці з початку поточного року було встановлено 24 температурні рекорди.

"Ніч на неділю у Києві виявилась найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що липень розпочнеться і завершиться дощами, а протягом місяця буде і спека, і холод.

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