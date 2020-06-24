У Києві зафіксовано різкий стрибок статистики COVID-19: заразилися майже 100 осіб

Станом на середу, 24 червня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у Києві досягла 4 528 осіб. Добовий приріст захворюваності склав 99 осіб, включаючи 5 медиків.

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Про це під час щоденного брифінгу заявив мер української столиці Віталій Кличко. За його словами, жертвами пандемії вже став 101 киянин. Однак за останню добу жодна особа в Києві не померла від небезпечної хвороби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними Кличка, нові випадки зараження виявлені у:

60 жінок віком від 22 до 70 років;

31 чоловіка віком від 19 до 74 років;

3 дівчаток від 1 до 14 років і 5 хлопчиків від одного до 11 років.

Ситуація з коронавірусом у Києві Telegram-канал Віталія Кличка

Також мер наголосив, що до лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 25 людей. Усього коронавірус подолали 1440 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 21 та в Оболонському – 18 випадків. В столичних лікарнях сьогодні перебувають 232 пацієнти з діагнозом коронавірус, в тому числі – 9 дітей. Та 33 людини з підозрою на COVID-19. 51 хворий – у важкому стані. Один – підключений до апарату штучної вентиляції легень", – розповів Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 24 червня офіційно підтвердилися 39 014 випадків коронавірусної інфекції. З них 940 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом.