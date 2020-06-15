У Києві зафіксовано новий температурний рекорд за 140 років

Тимур Григоренко Життя столиці 16:17, 15.06.2020

У Києві 12 червня офіційно зареєстрували новий температурний рекорд за 140 років – 27,9 градусів тепла за Цельсієм.

Попередній температурний рекорд був встановлений в 2010 році, повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

"За даними спостережень метеостанції 12 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +27,9 градусів, що на 0,1 градуса вище рекордного значення температури для цього дня 2010 року. Кліматична норма перевищена на 10 градусів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, метеорологічне літо в Україні настало лише 5 червня з тритижневим запізненням через весну, яка тривала 116 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після тижневої спеки, в деяких районах Києва і Київської області пройшов сильний град і злива.

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