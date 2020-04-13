Серед киян, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, 22 жінки віком від 26 до 66 років та ще 57 чоловіків віком від 18 до 74 років.

Шестеро з них – медики. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 13 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась за минулу добу ще на 79 осіб. З них шестеро – медики. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще два летальних випадки. Загалом у Києві вже 495 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

За словами Кличка, серед киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, 22 жінки віком від 26 до 66 років та 57 чоловіків віком від 18 до 74 років. З них до лікарень столиці госпіталізували лише семеро осіб, інші залишилися лікуватися вдома, у самоізоляції, під наглядом медиків.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській лаврі. Тобто там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Місто сьогодні направить до лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Також Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин", – додав мер столиці.

Кличко відзначив, що щодня до Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" надходить все більше зразків для лабораторного дослiдження на ПЛР.

"Протягом вихiдних до центру доставлено 827 зразкiв. Усього до лабораторiї на сьогоднішній день доставили на дослідження майже 4 300 зразків. З них чверть – це зразки, що відібрали у киян 28 мобільних бригад медиків. Опрацювали в лабораторному центрі вже понад 4 100 зразків. Підкреслю, що це цифра разом з повторними тестами. Бо, коли людина одужує, їй роблять ще два повторних ПЛР-тести", – сказав він.

За словами чиновника, діагноз підтверджується аж у 15% киян, яких тестують на коронавірус.

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