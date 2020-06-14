У Києві зафіксовано новий стрибок COVID-19: названо небезпечні райони

За минулу добу, 13 червня, коронавірусну хворобу було діагностовано ще у 66 мешканців Києва. Загалом у столиці пандемія охопила вже 3 904 особи, із них 6 – медики.

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Померло від небезпечної хвороби 88 киян, з яких один – за останню добу. Про це написав на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, 13 червня COVID-19 був діагностований у:

37 жінок віком від 24 до 80 рокiв;

25 чоловікiв віком від 18 до 62 рокiв;

3 дівчаток – одній 4 роки, двом – по 11 і хлопчика, якому 9 років.

Коронавірус у Києві Telegram-канал Віталія Кличка

Кличко уточнив, що до лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 12. У Солом‘янському – 11. В Голосіївському та Деснянському – по 8. Дотримуйтесь елементарних правил, не нехтуйте своїм здоров'ям! Бережіть себе!" – звернувся мер Києва до киян.

Коронавірус у Києві

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