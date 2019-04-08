У Києві заборонять змінювати вікна і встановлювати кондиціонери: що відомо

В історичних будівлях Києва готуються заборонити зміну форми вікон і балконів та встановлення кондиціонерів на фасадах історичних будівель.

Таке рішення зареєстрували в Київраді, повідомили на сторінці Департаменту міського благоустрою КМДА у Facebook.

"Для зовнішнього вигляду Києва ми підготували рішення щодо заборони добудов, змін форми вікон і балконів та установки кондиціонерів на фасадах архітектурних пам'яток. Для прибудов на перших поверхах будинків має бути підстава для зайняття земельної ділянки", – пояснив керівник Департаменту благоустрою Києва Тарас Панчій.

Він підкреслив, що власникам таких добудов вручатимуть припис із вимогою надати дозвільні документи на будівництво. Якщо документації протягом трьох днів не буде, власника можуть зобов'язати демонтувати споруду.

Балкон у Києві facebook Halyna Tytysh

З початку 2019 року, за даними Панчія, в столиці вирішили демонтувати 21 прибудову до будинків.

Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва на вулиці Ярославській демонтували понад 140 рекламних конструкцій, які спотворювали історичний вигляд будівель.

Всі вони були розміщені на фасадах.

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