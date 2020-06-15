У Києві заборонили купатися на всіх пляжах

У Києві пляжі почали діяти тільки як прибережні зони відпочинку, купатися на них заборонено.

Про це на брифінгу в понеділок, 15 червня, повідомив мер столиці Віталій Кличко, додавши, що немає дозволу Держпродспоживслужби.

"Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено – поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужбиміста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. Людям із груп ризику не рекомендується відвідувати пляжі. Інші повинні дотримуватися дистанції, регулярно обробляти руки дезінфікуючими засобами. місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі в день", – сказав глава міста.

Пляж в Києві

Також Кличко додав, що в Києві не дозволено відкривати бари, нічні клуби, розважальні центри.

"Сьогодні можуть працювати тільки літні майданчики кафе і ресторанів. Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладено на правоохоронні органи. Вони складають адмінпротоколи про порушення. За вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів і барів. Штраф для порушників становить від 34 до 340 тисяч гривень", – повідомив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за 14 червня зареєстровано 53 нових випадків зараження коронавірусів.