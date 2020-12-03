У Києві за добу зафіксували понад 1300 випадків коронавірусу

Obozrevatel Життя столиці 09:16, 3.12.2020

У Києві за минулу добу зафіксували 1 364 нових випадки інфікування COVID-19. Число хворих коронавірусів 3 грудня досягла 75 376.

Від ускладнень, викликаних інфекцією, померло 30 жителів Києва, загалом 1 369 осіб. Одужало 24 275 киян, за минулу добу – 512 осіб. Такі дані наводить моніторингова система РНБО.

Від ускладнень, викликаних інфекцією, померло 30 осіб
РНБО

Нинішній показник дещо менший від даних 2 грудня – загалом зменшилась кількість нових інфікувань, але померло на 16 людей більше.

На Київщині 3 грудня зафіксували 943 нових випадків захворювання коронавірусом. Померло 16 осіб, вилікувались від COVID-19 658 мешканців області.

Динаміка нових випадків коронавірусу у Києві постійно змінюється
РНБО
Подолали COVID-19 у Київській області 658 осіб
РНБО
Приріст нових випадків коронавірусу на Київщині
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 3 грудня, коронавірусом у світі заразилися 64,8 млн осіб. За минулий день виявлено 634 970 нових інфікованих.

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