У Києві за добу зафіксували понад 1300 випадків коронавірусу

У Києві за минулу добу зафіксували 1 364 нових випадки інфікування COVID-19. Число хворих коронавірусів 3 грудня досягла 75 376.

Від ускладнень, викликаних інфекцією, померло 30 жителів Києва, загалом 1 369 осіб. Одужало 24 275 киян, за минулу добу – 512 осіб. Такі дані наводить моніторингова система РНБО.

Нинішній показник дещо менший від даних 2 грудня – загалом зменшилась кількість нових інфікувань, але померло на 16 людей більше.

На Київщині 3 грудня зафіксували 943 нових випадків захворювання коронавірусом. Померло 16 осіб, вилікувались від COVID-19 658 мешканців області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 3 грудня, коронавірусом у світі заразилися 64,8 млн осіб. За минулий день виявлено 634 970 нових інфікованих.