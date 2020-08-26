У Києві за добу зафіксовано менше 100 випадків коронавірусу.

У Києві за минулу добу зафіксовано лише 95 нових випадків коронавірусу. Хоча днем раніше повідомлялося про 130.

Загалом станом на 26 серпня у столиці вже 12 248 випадків COVID-19. Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 95 людей. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 174 киян", – пояснив він.

Коронавірус у Києві Telegram/Кличко

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили COVID-19, 47 жінок віком від 22 до 85 років, 42 чоловіка віком 19 до 82 років, а також три дівчинки від п'яти до 17 років, три хлопчики від шести до 17 років. До лікарень госпіталізували 26 пацієнтів.

"Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 мешканця Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі –23, в Деснянському – 13, в Оболонському –12.

Кличко написав про ситуацію із COVID-19 у столиці Скріншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 26 серпня було підтверджено вже 5211 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 96 осіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!