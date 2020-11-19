У Києві за добу виявили понад 1,3 тисячі нових хворих на COVID-19: рекордні дані

За минулу добу, 18 листопада, в Києві зареєстрували найбільшу кількість нових заражених коронавірусом (COVID-19) – 1348.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Всього в столиці виявили 55 203 інфікованих. Померли 34 людини. Усього коронавірус забрав життя 1047 киян. Водночас одужали за минулу добу 459 людей. Усього коронавірус подолали 20 015 мешканців Києва.

У Київській області за минулий день захворіли 786 осіб (всього 27 347).

Також епіцентрами захворювання стали такі регіони України: Дніпропетровська (1128), Запорізька (748) і Черкаська (726) області.

Всього за добу захворіли:

731 жінка віком від 18 до 94 років

554 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв

33 дівчинки від одного місяця до 16 років та 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 294, у Деснянському – 188. Та в Солом‘янському районі – 166 випадків.

Відзначимо, що 19 листопада в Україні офіційно зареєстровано 583 510 випадків коронавірусу (COVID-19). За останню добу виявлено 13 357 нових випадків зараження, що стало новим добовим рекордом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада у Києві була зафіксована також рекордна кількість заражених COVID-19 за добу – 1 213.

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