У Києві за добу виявили понад 1,3 тисячі нових хворих на COVID-19: рекордні дані

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Життя столиці
2,6 т.
У Києві за добу виявили понад 1,3 тисячі нових хворих на COVID-19: рекордні дані

За минулу добу, 18 листопада, в Києві зареєстрували найбільшу кількість нових заражених коронавірусом (COVID-19) – 1348.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Всього в столиці виявили 55 203 інфікованих. Померли 34 людини. Усього коронавірус забрав життя 1047 киян. Водночас одужали за минулу добу 459 людей. Усього коронавірус подолали 20 015 мешканців Києва.

У Київській області за минулий день захворіли 786 осіб (всього 27 347).

Також епіцентрами захворювання стали такі регіони України: Дніпропетровська (1128), Запорізька (748) і Черкаська (726) області.

Всього за добу захворіли:

  • 731 жінка віком від 18 до 94 років

  • 554 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв

  • 33 дівчинки від одного місяця до 16 років та 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 294, у Деснянському – 188. Та в Солом‘янському районі – 166 випадків.

У Києві за добу виявили понад 1,3 тисячі нових хворих на COVID-19: рекордні дані

Відзначимо, що 19 листопада в Україні офіційно зареєстровано 583 510 випадків коронавірусу (COVID-19). За останню добу виявлено 13 357 нових випадків зараження, що стало новим добовим рекордом.

У Києві за добу виявили понад 1,3 тисячі нових хворих на COVID-19: рекордні дані
У Києві за добу виявили понад 1,3 тисячі нових хворих на COVID-19: рекордні дані

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада у Києві була зафіксована також рекордна кількість заражених COVID-19 за добу – 1 213.

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