У Києві за добу вдвічі зросла кількість хворих на COVID-19

У Києві за минулу добу, 1 вересня, коронавірусом (COVID-19) заразилися 332 особи. Всього в столиці захворіли – 13 878.

Про це на брифінгу в середу, 2 вересня, повідомив глава Києва Віталій Кличко. За добу в столиці від ускладнень, спричинених COVID-19, померли п'ять містян (усього 218), а одужали 62 (4444).

За добу захворіли 332 особи та 13 медиків:

180 жінок віком від 19 до 84 років;

137 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

шість дівчаток від двох місяців до 17 років та дев'ять хлопчиків від одного року до 15.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 59, Дніпровському – 54, Деснянському – 47.

"Різко збільшилася і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 75 пацієнтів! Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Показник тестування в Києві – найвищий в Україні. І становить 210 тестів на 100 тисяч людей", – додав Кличко.

Зазначимо, що раніше в Києві зафіксували тільки 176 нових випадків інфікування на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 2 вересня, в Україні офіційно підтверджено 125 798 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 495 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.