У Києві за добу на COVID-19 захворіло 95 осіб: названо "найзараженіші" райони

У Києві за минулу добу коронавірус діагностували ще у 95 мешканців. Станом на 26 липня у столиці вже 7620 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. За його словами, серед нових хворих є двоє медиків.

Зокрема, у столиці коронавірусну інфекцію підтвердили у:

40 жінок віком від 18 до 82 років;

49 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;

6 хлопчиків від 3 до 14 років.

До київських лікарень госпіталізували 10 пацієнтів, інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Рейтинг районів Києва за кількістю виявлених випадків COVID-19 (Telegram-канал Віталій Кличко)

Водночас, за даними мера, найбільше випадків коронавірусу минулої доби виявили в Деснянському районі – 18, у Шевченківському – 13 та в Печерському – 11.

"Дотримуватися елементарних правил значно простіше, ніж потім довго лікуватися. Тому, будьте обережними і бережіть себе!" – підкреслив Кличко.

Повідомлення Кличка про коронавірус у Києві (Telegram-канал Віталій Кличко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 26 липня Київ потрапив до трійки регіонів-лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу.