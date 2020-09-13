У Києві за добу коронавірусом заразилися понад 300 осіб: свіжа статистика

Obozrevatel Життя столиці 09:30, 13.09.2020 Оновлено: 10:34, 13.09.2020

У Києві станом на ранок 13 вересня зафіксували 17 261 випадок коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 310 жителів столиці.

Відповідні дані з'явились на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. Загалом у Києві вже 269 летальних випадків, спричинених коронавірусом. З них за минулу добу – три.

У столиці від COVID-19 одужав уже 5 281 житель. За минулу добу хворобу подолали 14 осіб.

Коронавірус у Києві.
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 13 вересня, в Україні офіційно підтверджено 154 335 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу в країні було виявлено 2476 нових хворих.

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