У Києві за добу коронавірусом заразилися більше 300 осіб: свіжа статистика

У Києві станом на ранок 13 вересня зафіксували 17 261 випадок коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 310 жителів столиці.

Відповідні дані з'явились на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. Загалом у Києві вже 269 летальних випадків, спричинених коронавірусом. З них за минулу добу – три.

В столиці від COVID-19 одужав вже 5 281 житель. За минулу добу хворобу подолали 14 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 13 вересня, в Україні офіційно підтверджено 154 335 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу в країні було виявлено 2476 нових хворих.

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