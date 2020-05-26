У Києві за добу коронавірус виявили в понад 50 осіб: Кличко озвучив статистику

Яра Дорош Життя столиці 12:03, 26.05.2020 Оновлено: 12:57, 26.05.2020

У Києві станом на 26 травня зафіксували 2710 підтверджених випадків COVID-19. У столиці за останню добу коронавірус виявили в 58 осіб.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 58 осіб, серед них 16 медиків. Один випадок летальний. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина. На сьогодні в Києві вже 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

У Києві за добу коронавірус виявили у понад 50 осіб. Ілюстрація

За словами Кличка, серед тих, у кого за минулу добу виявили коронавірус: 24 жінки віком від 19 до 81 року, 29 чоловіків віком від 18 до 81 року, дві дівчинки 8 та 17 років, а також три хлопчики, яким 9, 15 та 16 рокiв.

"До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 393 мешканці столиці", – сказав мер Києва.

Він зазначив, що лідерами за кількістю нових випадків COVID-19 є Дарницький район (+12), Дніпровський (+10) та Деснянський (+8).

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві станом на 26 травня
Telegram/ Віталій Кличко

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Київській області станом на 26 травня зафіксували 1458 випадків коронавірусу.

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