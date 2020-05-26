Головна Новини
26 травня • оновлено в 12:49
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві за добу коронавірус виявили в понад 50 осіб: Кличко озвучив статистику

2.7т
Читати матеріал російською

У Києві станом на 26 травня зафіксували 2710 підтверджених випадків COVID-19. У столиці за останню добу коронавірус виявили у 58 осіб.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. Серед них – 16 медиків. Один випадок – летальний. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина. На сьогодні в Києві вже 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкресли він.

У Києві за добу коронавірус виявили у понад 50 осіб. Ілюстрація

У Києві за добу коронавірус виявили у понад 50 осіб. Ілюстрація

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 24 жінки віком від 19 до 81 року, 29 чоловіків віком від 18 до 81 року, дві дівчинки 8 та 17 років, а також три хлопчики, яким 9, 15 та 16 рокiв.

"До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 393 мешканці столиці", – сказав мер Києва.

Він зазначив, що серед лідерів за кількістю нових випадків COVID-19 – Дарницький район (12 хворих), Дніпровський (10 заражених) та Деснянський (вісім випадків захворювання).

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві станом на 26 травня

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві станом на 26 травня

Telegram/ Віталій Кличко

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Київській області станом на 26 травня зафіксували 1458 випадків коронавірусу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги