У Києві за добу коронавірус виявили у понад 130 осіб: Кличко озвучив статистику

У Києві станом на 29 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 7932 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 132 мешканців столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ще в 132 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 132 киян. На сьогодні в столиці вже 7932 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 54 жінки віком від 22 до 77 років, 66 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, а також шість дівчаток від п'яти до 17 років, шість хлопчиків від одногу до 17 років. Зокрема, мова і про трьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів.

"За минулу добу одужали 47 людей. Всього коронавірус подолали 2877 мешканців Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22, у Дарницькому – 19, в Солом’янському – 16.

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