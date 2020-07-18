У Києві за добу COVID-19 захворіли ще 108 осіб. Свіжі дані

Ще на 108 осіб збільшилася за минулу добу кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус. Двоє хворих померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram. На сьогодні в столиці вже 6797 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих 53 жінки у віці від 19 до 85 років, 50 чоловіків від 18 до 85 років, 2 дівчинки, яким 6 і 8 років, і 3 хлопчики від 9 місяців до 8 років.

Захворіли, зокрема, і 4 медики.

У лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 40 осіб. Усього коронавірус подолали 2360 жителів столиці.

Найбільшу кількість випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому і Деснянському районах – по 26. У Солом'янському – 14. У Голосіївському та Святошинському районах – по 10 випадків.

Статистика хворих на COVID-19 в Києві на 18 липня (КМДА)

За добу на 18 липня в Києві 108 нових випадків COVID-19 (Telegram Віталія Кличка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на коронавірус за добу, 16 липня, захворіли ще 76 осіб. Усього кількість хворих зросла до 6689 осіб.