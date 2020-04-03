У Києві за 65 млн закупили відеокамер, щоб шукати заражених COVID-19

У Києві в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19 на 65 млн гривень закупили відеокамер, які будуть вимірювати температуру тіла, а також розпізнавати обличчя.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Дані з відеокамер буде зокрема передавати в правоохоронні органи, передає "Слідство.Інфо".

За 65 млн гривень столиця повинна отримати 400 відеокамер марки Hikvision для так званого "термального скринінгу". Вартість одного такого пристрою – 125 тисяч гривень без ПДВ. Всі камери повинні встановити протягом 17-25 квітня.

Карантин у Києві

Голова департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров додав, що дані з камер будуть надходити до представників Національної поліції, Муніципальної варти, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також вони будуть збирати статистичну інформацію для департаменту охорони здоров'я КМДА.

"Це дозволить оперативно визначати людей з підвищеною температурою тіла в супермаркетах, аптеках та інших місцях масового скупчення людей. Крім того, функціонал камер включає детекцию осіб. Це дозволить правоохоронцям фіксувати порушення режиму самоізоляції громадянами, які зобов'язані його дотримуватися", – пояснив чиновник.

Відзначається, що камери для столиці без конкурсу надасть компанія "Інтевро". Ця фірма вперше отримала таке велике замовлення на державні закупівлі. За попередні три роки з нею уклали ряд незначних договорів на загальну суму не більше одного мільйона гривень.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві і області станом на 10:00, 3 квітня, зафіксували 250 випадків COVID-19.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!