У Києві з вікна інституту серця вистрибнув 26-річний хлопець: що відомо

У Києві з вікна міського відділення інституту серця вистрибнув 26-річний чоловік.
Як повідомив Інформатор з посиланням на представника медичної установи, інцидент стався рано вранці о 06:50. Хлопець заліз на четвертий поверх і стрибнув вниз.
Що саме стало причиною такого вчинку - невідомо.
Інститут серця в Києві
heart.kiev.ua
На щастя, потерпілий залишився живим. Його з численними травмами госпіталізували до лікарні. Деталі інциденту з'ясовуються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на центральному залізничному вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ. Пізніше, 29 липня, в столиці на залізничній станції "Сирець", поїзд збив чоловіка, який йшов по рейках. Від отриманих травм він помер на місці.
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