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12 жовтня • оновлено в 18:33
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У Києві з вікна інституту серця вистрибнув 26-річний хлопець: що відомо

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У Києві з вікна міського відділення інституту серця вистрибнув 26-річний чоловік.

Як повідомив Інформатор з посиланням на представника медичної установи, інцидент стався рано вранці о 06:50. Хлопець заліз на четвертий поверх і стрибнув вниз.

Що саме стало причиною такого вчинку - невідомо.

Інститут серця в Києві

Інститут серця в Києві

heart.kiev.ua

Новини
У Києві студент стрибнув із даху будинку: перші деталі

На щастя, потерпілий залишився живим. Його з численними травмами госпіталізували до лікарні. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на центральному залізничному вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ. Пізніше, 29 липня, в столиці на залізничній станції "Сирець", поїзд збив чоловіка, який йшов по рейках. Від отриманих травм він помер на місці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
шокував прайс-лист цієї клініки мабуть, мабуть.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сиганул с криком "Русские идут"?
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Пигин Макс
Пигин Макс
sokolov ruslan, А мне это зачем? Я же не на Украине живу...
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Пигин Макс, да-да, именно так ты сиганешь, идиот
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