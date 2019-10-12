У Києві з вікна інституту серця вистрибнув 26-річний хлопець: що відомо

У Києві з вікна міського відділення інституту серця вистрибнув 26-річний чоловік.

Як повідомив Інформатор з посиланням на представника медичної установи, інцидент стався рано вранці о 06:50. Хлопець заліз на четвертий поверх і стрибнув вниз.

Що саме стало причиною такого вчинку - невідомо.

Інститут серця в Києві heart.kiev.ua

На щастя, потерпілий залишився живим. Його з численними травмами госпіталізували до лікарні. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на центральному залізничному вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ. Пізніше, 29 липня, в столиці на залізничній станції "Сирець", поїзд збив чоловіка, який йшов по рейках. Від отриманих травм він помер на місці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!