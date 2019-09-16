У Києві з посольства Росії зняли колючий дріт. Фото

У Києві 16 вересня з паркану біля будівлі посольства Росії зняли колючий дріт, встановлений там ще в 2014 році.
Причини такого рішення невідомі, пише "Укрінформ". Водночас працівники, які виконували демонтаж, не змогли відповісти, для чого це робилося.
"На питання кореспондента, чому відбувається демонтаж конструкції, робітники коротко відповіли: "А запитайте", і далі спілкуватися відмовилися", – уточнили в агентстві.
У Києві з посольства Росії зняли колючий дріт
Дріт біля посольства Росії
Демонтажем займалися двоє працівників
На опублікованому знімку видно, що займалися цим двоє чоловіків без спеціальної уніформи. Військові, які охороняли посольство, їм не перешкоджали.
У Києві зняли колючий дріт із посольства Росії
У Києві зняли колючий дріт із посольства Росії
Як писав OBOZREVATEL, перший етап зняття колючого дроту з паркану біля посольства Росії пройшов ще 24 липня. Тоді демонтували більшу її частину.
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