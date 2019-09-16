У Києві з посольства Росії зняли колючий дріт. Фото

У Києві 16 вересня з паркану біля будівлі посольства Росії зняли колючий дріт, встановлений там ще в 2014 році.

Причини такого рішення невідомі, пише "Укрінформ". Водночас працівники, які виконували демонтаж, не змогли відповісти, для чого це робилося.

"На питання кореспондента, чому відбувається демонтаж конструкції, робітники коротко відповіли: "А запитайте", і далі спілкуватися відмовилися", – уточнили в агентстві.

У Києві з посольства Росії зняли колючий дріт

Дріт біля посольства Росії

Демонтажем займалися двоє працівників

Новини У Києві прогримів вибух біля посольства Росії

На опублікованому знімку видно, що займалися цим двоє чоловіків без спеціальної уніформи. Військові, які охороняли посольство, їм не перешкоджали.

У Києві зняли колючий дріт із посольства Росії

У Києві зняли колючий дріт із посольства Росії

Як писав OBOZREVATEL, перший етап зняття колючого дроту з паркану біля посольства Росії пройшов ще 24 липня. Тоді демонтували більшу її частину.

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