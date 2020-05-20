У Києві з-під асфальту забив великий гейзер. Відео

Яра Дорош Життя столиці 18:28, 20.05.2020 Оновлено: 18:33, 20.05.2020

У Солом'янському районі Києва у середу, 20 травня, прорвало трубу з водою, внаслідок чого утворився справжній великий гейзер.

Інцидент трапився на вулиці Леваневського. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На Леваневського внаслідок якихось чергових випробувань прорвало трубу й утворився гейзер. Якщо не хочете неприємностей – краще об‘їхати", – йдеться у дописі.

У Києві з-під асфальту забив великий гейзер
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше, 19 травня, у Києві на вулиці Великій Васильківській також прорвало трубу з гарячою водою.

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