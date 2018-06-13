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У Києві з кранів потече брудна вода: названі адреси

1.4тЧитати новину російською

В Оболонському районі Києва в ніч з 14 на 15 червня з кранів потече непридатна для використання вода.

Це пов'язано з плановим профілактичним промиванням мереж, повідомили в прес-службі "Київводоканалу" на офіційному сайті.

У зону робіт потраплять вул. Йорданська, Архипенка, Приозерна, Малиновського, Оболонський проспект (з 1 по 36 номер), вул. Героїв Сталінграда (від Московського моста до вул. Прирічної) і вул. Маршала Тимошенка і Прирічна.

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Промивання буде проводитися з 23:00 14 червня по 3:00 15 червня. В цей час мешканцям зазначених адрес не рекомендують використовувати воду з кранів для приготування їжі або гігієнічних потреб.

Після профілактики воду потрібно спустити. Якщо візуально вона прозора і не має стороннього запаху, то використовувати її безпечно.

Як писав OBOZREVATEL, всі мешканці Києва цього літа можуть залишитися без гарячої води, а восени - ще й без опалення.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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