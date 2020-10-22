У Києві з 9-го поверху випала жінка з дитиною. Відео

Вікторія Довгань Життя столиці 13:00, 22.10.2020 Оновлено: 13:57, 22.10.2020

У четвер, 22 жовтня, у Києві на вулиці Солом'янській із 9 поверху житлового будинку випали жінка і малолітня дитина.

Обоє загинули миттєво. Стрім із місця трагедії оприлюднили на сторінці "Магнолія-ТВ" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами очевидців, ніяких криків перед трагедією не було – люди вже почули лише страшний удар об землю. Як повідомили джерела OBOZREVATEL, жінці було близько 30 років, а дитині – близько 6.

На момент трагедії в квартирі була родичка, яка не розуміє, чому дівчина скоїла такий вчинок. Попередня кваліфікація – самогубство, записки немає.

Трагедія трапилася у багатоповерхівці на вулиці Солом'янській.
Скриншот відео

Внаслідок падіння жінки і малюка обірвався дашок над аптекою, що розташована на першому поверсі будинку. На місце НП прибула поліція для проведення слідчих дій.

І жінка, і дитина, які випали з 9-го поверху в Києві, загинули на місці .
Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 20 жовтня в Оболонському районі Києва чоловік із COVID-19 скоїв суїцид, вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія трапилася в клінічній міській лікарні №8 по вулиці Кондратюка.

  • А вночі 19 жовтня з Олександрівської лікарні, опорної для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, викинулася жінка.

  • Місяцем раніше трагедія відбулася в Київській лікарні №4, яка є опорною для лікування COVID-19.

  • Там із різницею в один день з вікна центрального корпусу викинулися двоє чоловіків 68 і 43 років, які лікувалися від коронавірусу. Їх врятувати не вдалося.

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