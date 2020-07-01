У Києві з 1 липня запустили кільцевий рух міської електрички

Марина Ліснічук Життя столиці 08:26, 1.07.2020 Оновлено: 08:29, 1.07.2020

З середи, 1 липня, в Києві відновлюється кільцевий рух міської електрички.

Про це повідомляє Служба міських залізничних перевезень КП "Київпастранс". На сайті підприємства також опублікували розклад рейсів.

Електрички курсуватимуть за такою схемою:

  • у ранкові години "пік" – переважно в напрямку Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця);

  • у вечірній час "пік" – в напрямку Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця).

Зазначається, що у вихідні міська електричка, як і до карантину, курсуватиме в обох напрямках відповідно до розкладу руху. Водночас обслуговуватися будуть всі раніше задіяні станції та зупинки.

Схема курсування міської електрички в Києві
(Kpt.kyiv.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через постійне зростання захворюваності на COVID-19 у деяких областях України можуть знову вдатися до припинення роботи громадського транспорту, зокрема метро.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Третьякова заявила, що не складе мандат, і розповіла про свої заслуги. Відео

В Україні з 1 липня подорожчає абонплата на газ: скільки доведеться платити

Навіть метро: Шмигаль назвав регіони, де можуть знову зупинити транспорт

В "ЛНР" двох "народних міліціонерів" підірвали гранатою. Фото зрадників

Клітіна в напівголому відео заявила про створення партії