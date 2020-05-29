У Києві деякі станції метрополітену будуть закривати на вхід, щоб дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Як розповіла прессекретар столичного метрополітену Наталія Макогон в коментарі РБК-Україна, з 1 червня очікується збільшення кількості пасажирів, оскільки відновиться приміське сполучення.

"Така практика застосовується при масових заходах, які неодноразово проходили в Києві, коли на станції може працювати замість трьох дверей на вхід дві-одні двері для того, щоб розтягнути пасажиропотік.

А з 1 червня ми розуміємо, що буде збільшуватися пасажиропотік, тому що поїде передмістя... Планується відкриття приміського сполучення. Тому ще раз нагадуємо, що можуть бути обмеження на вхід на деяких станціях", – розповіла вона.

Макогон зазначила, що ситуація постійно моніториться, тому станції, де знадобляться обмеження, будуть визначати в режимі реального часу.

У Києві закриватимуть на вхід деякі станції метро

Як писав OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 22 червня, таке рішення прийняв Кабмін 20 травня. Однак обмежувальні заходи послаблять. Якщо в країні зафіксують різкий спад захворюваності, то карантин і зовсім скасують.