У Києві вже три особи загинуло від коронавірусу: загалом 189 випадків COVID-19

У Києві станом на 12:00 п'ятниці, 3 квітня, від коронавірусу COVID-19 померло три особи. Загалом було підтверджено 189 випадків зараження.

У місті вже вилікувалося 12 осіб. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала КМДА на своєму Youtube-каналі.

"Кількість киян, які захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася, на жаль, на 28 людей. Двоє з них не вижили. Загалом в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже три випадки – летальні", – заявив Кличко.

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