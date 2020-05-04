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4 травня • оновлено в 22:59
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У Києві – вже понад 1500 випадків коронавірусу: COVID-19 вдарив по молодих

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У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 15 жінок віком від 27 до 81 років, вісім чоловіків віком від 19 до 74 років та 17-річний хлопець.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 4 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 24 особи. Один випадок, на жаль, летальний. Сьогодні у столиці вже 1535 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – заявив він і додав, що у місті від коронавірусу померли 27 осіб.

У Києві – вже понад 1500 випадків коронавірусу. Ілюстрація

У Києві – вже понад 1500 випадків коронавірусу. Ілюстрація

"За минулу добу хворобу підтвердили у 15 жінок віком від 27 до 81 років, восьми чоловіків від 19 до 74 років і у хлопця, якому 17 років", – наголосив Кличко.

До лікарень столиці було госпіталізовано 10 із цих осіб, інші залишилися на самоізоляції, під контролем медиків.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

"Кілька днів число тих, у кого виявили вірус, трохи зменшується. Але разом з тим зростає кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні у стаціонарах міських лікарень із діагнозом коронавірус перебувають 215 пацієнтів, зокрема і четверо дітей. З підозрою на COVID-19 – 68 хворих. Із пневмоніями – загалом 413 пацієнтів", – зазначив очільник Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 4 травня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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