У Києві вже понад 1400 випадків коронавірусу: під удар знову потрапили діти

У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, 31 жінка віком від 18 до 84 років, 18 чоловіків віком від 22 до 84 років, а також 11 дітей до 17 років (чотири дівчинки та сім хлопчиків).

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 30 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні у нас плюс 60 осіб, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на корнавірус. Серед них троє медиків. Один випадок, на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1401 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

"Захворіли: 31 жінка віком від 18 до 84 років та чотири дівчинки віком до 17 років, 18 чоловіків віком від 22 років до 84 і сім хлопчиків до 17 років", – додав він.

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