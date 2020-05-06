У Києві вже понад 1,6 тисячі хворих на коронавірус: свіжа статистика

Станом на 6 травня у Києві підтвердили вже 1651 випадок коронавірусної інфекції.

Такі дані озвучив на брифінгу мер міста Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За добу виявили 68 нових хворих, 3 з них – медики. Всього за час пандемії у столиці померли 28 осіб, 99 вдалося одужати.

У Києві вже понад 1,6 тисячі хворих на коронавірус

У Києво-Печерській лаврі підтвердили ще 17 випадків COVID-19.

За добу, за даними Кличка, діагноз підтвердився у 21 жінки у віці від 23 до 76 років, 45 чоловіків у віці від 19 до 76 років, а також у 1 дівчинки у віці 4 роки і 1 хлопчика у віці 5 років.

У лікарні столиці госпіталізовано 24 пацієнти. Решта лікується на самоізоляції, під контролем медиків.

У лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 205 осіб. З них:

5 дітей;

35 пацієнтів у важкому стані;

3 підключені до апаратів вентиляції легенів.

Також у стаціонарах перебувають 67 киян із підозрою на коронавірус. Серед них – 8 дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевищила 13 тисяч.