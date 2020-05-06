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6 травня • оновлено в 23:17
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У Києві вже понад 1,6 тисячі хворих на коронавірус: свіжа статистика

2.8т
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Станом на 6 травня у Києві підтвердили вже 1651 випадок коронавірусної інфекції.

Такі дані озвучив на брифінгу мер міста Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За добу виявили 68 нових хворих, 3 з них – медики. Всього за час пандемії у столиці померли 28 осіб, 99 вдалося одужати.

У Києві вже понад 1,6 тисячі хворих на коронавірус

У Києві вже понад 1,6 тисячі хворих на коронавірус

У Києво-Печерській лаврі підтвердили ще 17 випадків COVID-19.

За добу, за даними Кличка, діагноз підтвердився у 21 жінки у віці від 23 до 76 років, 45 чоловіків у віці від 19 до 76 років, а також у 1 дівчинки у віці 4 роки і 1 хлопчика у віці 5 років.

У лікарні столиці госпіталізовано 24 пацієнти. Решта лікується на самоізоляції, під контролем медиків.

У лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 205 осіб. З них:

  • 5 дітей;

  • 35 пацієнтів у важкому стані;

  • 3 підключені до апаратів вентиляції легенів.

Також у стаціонарах перебувають 67 киян із підозрою на коронавірус. Серед них – 8 дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевищила 13 тисяч.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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