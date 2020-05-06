У Києві вже понад 1,6 тисячі хворих на коронавірус: свіжа статистика

Станом на 6 травня у Києві підтвердили вже 1651 випадок коронавірусної інфекції.
Такі дані озвучив на брифінгу мер міста Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За добу виявили 68 нових хворих, 3 з них – медики. Всього за час пандемії у столиці померли 28 осіб, 99 вдалося одужати.
У Києві вже понад 1,6 тисячі хворих на коронавірус
У Києво-Печерській лаврі підтвердили ще 17 випадків COVID-19.
За добу, за даними Кличка, діагноз підтвердився у 21 жінки у віці від 23 до 76 років, 45 чоловіків у віці від 19 до 76 років, а також у 1 дівчинки у віці 4 роки і 1 хлопчика у віці 5 років.
У лікарні столиці госпіталізовано 24 пацієнти. Решта лікується на самоізоляції, під контролем медиків.
У лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 205 осіб. З них:
5 дітей;
35 пацієнтів у важкому стані;
3 підключені до апаратів вентиляції легенів.
Також у стаціонарах перебувають 67 киян із підозрою на коронавірус. Серед них – 8 дітей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в Україні вже перевищила 13 тисяч.
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