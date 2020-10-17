У Києві вже 30 тисяч заразилися COVID-19: додалося майже 600 хворих

За минулу добу, 16 жовтня, коронавірусів в Києві заразилися 598 осіб, що стало рекордом за добовим приростом з початку пандемії.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 232 нових заражених. Всього в столиці інфіковані вже 30 010 осіб, в області – 12 439 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 569 осіб (+12 за добу), вилікувалися 10 661 пацієнтів (+186). Продовжують боротися з вірусом 18 780 інфікованих.

Київ очолив рейтинг областей України по захворюваності. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок суботи, 17 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 293 641 випадок коронавірусної інфекції. З них 6 410 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.