У Києві вже 30 тисяч заразилися COVID-19: додалося майже 600 хворих
Коронавірусом в Києві за добу заразилися 598 осіб
Померли від хвороби ще 12 пацієнтів, одужали – 186
У Київській області зафіксували 232нових заражених
За минулу добу, 16 жовтня, коронавірусів в Києві заразилися 598 осіб, що стало рекордом за добовим приростом з початку пандемії.
Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 232 нових заражених. Всього в столиці інфіковані вже 30 010 осіб, в області – 12 439 хворих.
Померли від COVID-19 в Києві всього 569 осіб (+12 за добу), вилікувалися 10 661 пацієнтів (+186). Продовжують боротися з вірусом 18 780 інфікованих.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок суботи, 17 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 293 641 випадок коронавірусної інфекції. З них 6 410 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.