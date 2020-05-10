У Києві вже 1805 хворих на коронавірус: Кличко назвав найнебезпечніші райони

За минулу добу кількість інфікованих коронавірусом в Києві збільшилася на 34 особи, серед них двоє медиків. Померли троє заражених.

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Динаміку поширення COVID-19 опублікував мер столиці Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі. Так, всього в Києві зафіксовано вже 1 805 підтверджених випадків захворювання.

У Києві вже 1805 хворих на коронавірус

Захворіли:

23 жінки у віці від 22 до 79 років

11 чоловіків віком від 22 до 74 років

Відзначається, що в лікарні столиці були госпіталізували 15 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції і під контролем лікарів. Одужали за минулу добу четверо мешканців Києва. Всього в столиці коронавірус подолали 138 осіб.

"Останнім часом найбільша динаміка захворюваності в Дарницькому і Деснянському районах столиці. Ці райони густонаселені, і багато хто не дотримуються правил безпеки", – написав Кличко.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, станом на ранок неділі, 10 травня, в Україні зареєстровано 15 232 випадків зараження коронавірусом COVID-19 (522 нові випадки за добу).