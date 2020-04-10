У Києві ввели примусовий карантин, а в області – посилили

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення про введення примусового карантину в місцях, де виявлено спалах коронавірусу COVID-19. Пізніше обмежувальні заходи посилили й у Київській області.

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Про ситуацію в столиці України розповів заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 10 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Він додав, що вже цими вихідними, 11 та 12 квітня, для контролю за дотриманням обмежень на вулицях міста правоохоронці нестимуть посилену службу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені вогнища захворювання, – на підприємствах, в установах", – підкреслив Кличко.

У Києві ввели примусовий карантин у місцях спалаху COVID-19. Ілюстрація

"Нам треба вберегти людей та убезпечити від загрози підчепити цю заразу!" – додав він.

На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 квітня також вирішили посилити карантин у Київській області.

Що саме було вирішено:

Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей у громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка,13 квітня, а також з 13:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 вівторка, 21 квітня).

Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, зокрема у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.

Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.

Обмежити доступ громадян до місць поховань , дозволяти із дотриманням правил карантину: не більш як дві людини та в захисних масках.

Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.

Рекомендувати громадянам за перших ознак респіраторної інфекції залишатися вдома та негайно звертатися за меддопомогою за місцем обслуговування.

В разі виявлення в організованих трудових колективах хворих на коронавірус: на 14 календарних днів запроваджувати протиепідемічні обмежувальні заходи до таких суб’єктів господарювання; складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання щодо кожного такого суб’єкта господарювання та контролювати виконання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на 9:00 п'ятниці, 10 квітня, було підтверджено 488 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці – 348, а на території області – ще 140.

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