У Києві вулицю Російську перейменували на честь загиблого на Донбасі українського воїна

Київська міська рада у вівторок, 28 липня, ухвалила рішення про перейменування вулиці Російської в Дарницькому районі на вулицю Юрія Литвинського.

Про це повідомили на офіційному порталі Києва. Крім того, нову вулицю в Святошинському районі назвали ім'ям Олеся Бердника.

"Литвинський Юрій Олексійович – активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення "Донбас" Національної гвардії України, брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ. Загинув від кулі російського снайпера", – йдеться у повідомленні.

Новій вулиці в Святошинському районі дали ім'я Олеся Бердника. Він є видатним українським письменником-фантастом, автором понад 20 романів і повістей, футурологом, художником, композитором.

Також Бердник відомий як член-засновник Української Гельсінкської групи, політв'язень радянських таборів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вулиці назвали на честь релігійного діяча, патріарха-предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара і дисидента, мовознавця, члена-засновника Української Гельсінської групи Олекси Тихого.