У Києві встановили новий антирекорд порушення швидкості: українці обурені. Фото
Камери автоматичної відеофіксації в Києві зафіксували нові антирекорди порушення швидкісного режиму.
За день, 13 червня, в столиці було помічено 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/ч. Один з водіїв на Toyota RAV-4 порушив ПДР 12 разів, повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.
Найбільшою швидкість була у автомобіля Mercedes S63, він розігнався до 217 км/год, а також у Audi Q7 – 206 км/год.
Рекордні порушення камери зафіксували на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість до 110 км/год.
Користувачі соціальної мережі обурилися швидкістю, з якою їздять водії по Києву. Дехто не розуміє, як в столиці можна було розігнатися до 217 км/год.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.
Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.
На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості. Авто розігналося до 237 км/год