У Києві встановили новий антирекорд порушення швидкості: українці обурені. Фото

Камери автоматичної відеофіксації в Києві зафіксували нові антирекорди порушення швидкісного режиму.

За день, 13 червня, в столиці було помічено 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/ч. Один з водіїв на Toyota RAV-4 порушив ПДР 12 разів, повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульної поліції України

Найбільшою швидкість була у автомобіля Mercedes S63, він розігнався до 217 км/год, а також у Audi Q7 – 206 км/год.

Рекордні порушення камери зафіксували на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість до 110 км/год.

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульної поліції України

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульної поліції України

Користувачі соціальної мережі обурилися швидкістю, з якою їздять водії по Києву. Дехто не розуміє, як в столиці можна було розігнатися до 217 км/год.

Порушники швидкісного режиму в Києві Пресслужба Патрульної поліції України

Як повідомляв OBOZREVATEL :