Київ зупинився в масштабних заторах через негоду

У Києві в п'ятницю, 11 грудня, через ожеледицю утворилися серйозні затори на дорогах міста.

За даними Google Maps, рух у бік правого берега ускладнено на мостах: Північному, Метро, Патона, Дарницькому та Південному (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Через ДТП тягнеться проспект Перемоги на ділянці дороги від станції метро "Житомирська" і до "Шулявська". Крім того, труднощі з проїздом є на проспектах Соборності, Броварському, Романа Шухевича та Миколи Бажана, Великії Окружній, вулиці Олени Теліги.

Через ДТП труднощі є на проспекті Перемоги. Google Maps

Затори у центрі міста. Google Maps

Труднощі з рухом є на всіх мостах Києва. Google Maps

У Київавтодорі повідомили, що 36 бригад із ручного прибирання в ніч із 10 на 11 грудня обробляли тротуари та зупинки. Всього з початку негоди використано 2143,7 тонн солі, 99,6 тонн піщано-сольової суміші, 258,3 тонн рідких хлоридів.

У Київпастрансі повідомили, що через складні погодні умови від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху. Через негоду навіть тимчасово призупиняли роботу Київського фунікулера.

Через погіршення погодних умов затримується рух тролейбусів № 1, 11, 12, 14, 38, 45 на наступних вулицях: Науки, Бастіонна, Московській та Максимовича. З технічних причин затримується рух трамваїв №3 на станції "Ромена Роллана", а також №14 та 15 на площі Лук'янівська.