У Києві впав будівельний кран і розчавив автомобіль. Фото і відео

У Дарницькому районі Києва 31 жовтня на вулиці Мішуги біля торгового центру "Піраміда" впав будівельний кран.

Він рухнув прямо на автомобіль, припаркований на узбіччі, повідомляє OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чи є постраждалі в пригоді, поки не відомо. На місце прибули рятувальники. Рух по вулиці тимчасово заблоковано.

На Позняках впав кран

Надзвичайна подія сталася вранці 31 жовтня

Кран впав на дорогу

На місце прибули правоохоронці

Рух на вулиці заблоковано

Причина події невідома

Кран впав на проїжджу частину

ДТП на Позняках

Конструкція розчавила авто

На місце прибули рятувальники

Вулиця Мішуги на Позняках. карти

Як повідомляв OBOZREVATEL, на майдані Незалежності в Києві водій збив на смерть двох людей, ще двоє отримали травми. Подія трапилася 30 жовтня близько 16-ї години