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29 лютого • оновлено в 22:34
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У Києві Volkswagen влетів у маршрутку на зупинці: фото і відео з місця ДТП

2.6т
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У суботу, 29 лютого, у Києві за Шулявським мостом у напрямку центру автомобіль Volkswagen Golf влетів у маршрутку, що стояла на автобусній зупинці.

Удар був такої сили, що легковик викинуло на тротуар, повідомляє УНН.

Зазначається, що автомобіль зазнав значних пошкоджень. Про потерпілих наразі невідомо.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

УНН

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Автомобіль влетів у маршрутку у Києві

Автомобіль влетів у маршрутку у Києві

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого у Києві на Окружній трапилася ДТП, у результаті якої загинуло двоє людей.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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