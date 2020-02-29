У Києві Volkswagen влетів у маршрутку на зупинці: фото і відео з місця ДТП

У суботу, 29 лютого, у Києві за Шулявським мостом у напрямку центру автомобіль Volkswagen Golf влетів у маршрутку, що стояла на автобусній зупинці.
Удар був такої сили, що легковик викинуло на тротуар, повідомляє УНН.
Зазначається, що автомобіль зазнав значних пошкоджень. Про потерпілих наразі невідомо.
ДТП у Києві
УНН
Автомобіль влетів у маршрутку у Києві
УНН
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого у Києві на Окружній трапилася ДТП, у результаті якої загинуло двоє людей.
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